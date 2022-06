5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കും യുഎസിൽ വാക്സീൻ

വാഷിങ്ടൻ ∙ 5 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകാൻ യുഎസിൽ അനുമതി. ഫൈസർ, മൊഡേണ വാക്സീനുകൾ അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1.8 കോടിയോളം കുരുന്നുകൾക്കാണ് വാക്സീന് അർഹത.

English Summary: Covid vaccine for children below 5 years in USA