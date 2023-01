പരാതി കൊടുത്ത സ്ത്രീയെ കോടതിയിൽ ചീത്ത വിളിച്ച് ട്രംപ്

ന്യൂയോർക്ക് ∙ പീഡനക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയെ കോടതിയിൽ അപഹസിച്ചും ചീത്ത വിളിച്ചും യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം. 30 വർഷം മുൻപ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് സ്റ്റോറിൽ വച്ച് ട്രംപ് പീഡിപ്പിച്ചെന്നു പരാതിപ്പെട്ട ജീൻ കാരൾ എന്ന സ്ത്രീയുട‍െ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച ട്രംപ് അവർ തന്റെ ‘തരക്കാരി’ അല്ലെന്നും കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. ജീനിന്റെ പരാതി വ്യാജമാണെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ട്രംപ് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ വാദങ്ങൾ പരാതിക്കാരി ഇന്നലെയാണു പുറത്തുവിട്ടത്.

English Summary : Former US president Donald Trump insults woman who complained against him