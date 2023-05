ജനീവ (സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്) ∙ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ചൈനയുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് തയ്‍വാനെ ക്ഷണിച്ചില്ല. 30 വരെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിലേക്കു ക്ഷണം ലഭിക്കാനായി തയ്‍വാന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടിയെങ്കിലും ചൈനയും പാക്കിസ്ഥാനും ശക്തമായി എതിർത്ത് തടയുകയായിരുന്നു. തയ്‍വാൻ പ്രത്യേക രാജ്യമല്ലെന്നും ചൈനയുടെ ഭാഗമായ ദ്വീപാണെന്നുമാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം. തയ്‍വാനിലെ 2.3 കോടി ജനങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടേതെന്ന് തയ്‍വാൻ പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Taiwan excluded from WHO annual assembly following Chinese opposition