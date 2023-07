ഇനി കേടാകില്ല! ഇഞ്ചി സൂക്ഷിക്കാം, മാസങ്ങളോളം; ഈ വഴികള്‍ പരീക്ഷിക്കൂ

ഇഞ്ചിയ്ക്ക് തീപിടിച്ച വിലയുള്ള കാലമാണ്. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഇഞ്ചിയില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും പറ്റില്ല താനും. ദഹനത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനുമെല്ലാം ഏറെ മികച്ച ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ് ഇഞ്ചി. മഴക്കാലമാകുമ്പോള്‍ വില കൂടും എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇഞ്ചി പെട്ടെന്നുതന്നെ കേടായിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പുതുമയും രുചിയും നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ഇഞ്ചി സൂക്ഷിക്കാന്‍ ചില വഴികളുണ്ട്.

റഫ്രിജറേഷൻ : തൊലി കളയാത്ത ഇഞ്ചി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലോ വായു കടക്കാത്ത പാത്രത്തിലോ ഇട്ട ശേഷം റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് 3 മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെ ഫ്രഷ് ആയി ഇരിക്കും. പൂപ്പലോ അഴുകലോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കില്‍ കേടായ ഭാഗങ്ങള്‍ ചെത്തിക്കളയുകയും കവര്‍ മാറ്റുകയും ചെയ്യുക.

ഫ്രീസിങ് : ഇഞ്ചി ഫ്രീസുചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചാല്‍ മാസങ്ങളോളം സൂക്ഷിക്കാം. ഇതിനായി ആദ്യം ഇഞ്ചി തൊലി കളയുക, എന്നിട്ട് ചെറിയ കഷണങ്ങളായി മുറിക്കുകയോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. ഈ ഇഞ്ചി ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോ സീൽ ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രീസർ ബാഗിലോ വയ്ക്കുക. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, ഈ ഇഞ്ചി നേരിട്ട് കറികളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

അച്ചാര്‍ : അച്ചാറിട്ട ഇഞ്ചി, സുഷി ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഗരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് ശരിയായി സംഭരിച്ചാൽ മാസങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും. ഇതിനായി, ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് റൈസ് വിനാഗിരി, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക. ഇത് അണുവിമുക്തമാക്കിയ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

ഉണക്കൽ : ഉണക്കിയ ഇഞ്ചി അഥവാ ചുക്ക് വളരെക്കാലം സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനായി ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിയുക. ഇഞ്ചി ഉണക്കിയെടുക്കാന്‍ ഒരു ഫുഡ് ഡീഹൈഡ്രേറ്ററോ അല്ലെങ്കില്‍ ഓവനോ ഉപയോഗിക്കാം. ജലാംശം പൂര്‍ണ്ണമായും പോയ ശേഷം, ഈ ഇഞ്ചി ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി, നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാത്ത ഉണങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് : തൊലികളഞ്ഞ ഇഞ്ചി അല്പം വെള്ളമോ എണ്ണയോ ചേർത്ത് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ പേസ്റ്റ് ഐസ് ക്യൂബ് ട്രേകളിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രീസ് ചെയ്യുക. ഫ്രീസുചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇഞ്ചി ക്യൂബുകൾ ഒരു ഫ്രീസർ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുക. ഈ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ക്യൂബ് ഫ്രീസറിൽ മാസങ്ങളോളം കേടാകാതെ ഇരിക്കും.

ഇഞ്ചി സിറപ്പ് : നന്നായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ദ്രാവകം അരിച്ചെടുത്ത് റഫ്രിജറേറ്ററിൽ അണുവിമുക്തമാക്കിയ പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. വിവിധ പാനീയങ്ങൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇഞ്ചി ഈ സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇഞ്ചി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങളും പാത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക, ഇഞ്ചിക്ക് ഗന്ധം എളുപ്പത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ശക്തമായ മണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കുക.

English Summary: Ginger Price Hike: 5 Ways To Store And Use Ginger For An Extended Period