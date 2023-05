ചോറിനു കൂട്ടാൻ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി

ഒരു പറ ചോറുണ്ണാൻ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി മാത്രം മതി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്ന രുചിക്കൂട്ട്.

ചേരുവകൾ

ഉണക്ക ചെമ്മീൻ - 1/2 കപ്പ്‌

ചെറിയുള്ളി - 5 എണ്ണം

വറ്റൽ മുളക് - 5 -6 എണ്ണം

തേങ്ങ ചിരവിയത് - 1 കപ്പ്‌

കറിവേപ്പില - 1 തണ്ട്

ഇരുമ്പൻ പുളി - 2 എണ്ണം

ഉപ്പ് - പാകത്തിന്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടി ഒരു മിക്സിയിൽ ഇട്ടു തരുതരുപ്പായി അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു പറ ചോറുണ്ണാൻ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി മാത്രം മതി.

Content Summary : Chemmen chammanthi is a Kerala side dish made with dried shrimp, coconut, and spices. It is a popular accompaniment to rice and other dishes.