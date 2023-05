പെരി പെരി ചിക്കൻ റൈസ്, കൊതിപ്പിക്കും രുചി

വീക്കെൻഡ് സ്പെഷൽ രുചിയിൽ, രസികൻ റൈസും ചിക്കനും.

ചേരുവകൾ



ബസ്മതി അരി - 2 1/2 കപ്പ്‌

ഒലിവ് ഓയിൽ - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ

വെളുത്തുള്ളി - 3 അല്ലി

സവാള - 1 എണ്ണം

വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചത് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ

ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ

ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് - 1 എണ്ണം

ഉപ്പ് - പാകത്തിന്

പാഴ്സ്​ലി (ഇല)

വെള്ളം - 4 കപ്പ്‌

ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ

ചിക്കൻ - 1/4 കിലോഗ്രാം

മുളകുപൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ

മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ

പാഴ്സ്​ലി (ഇല)

ചതച്ച മുളക് - 1 ടീസ്പൂൺ

ഗരം മസാല - 1/4 ടീസ്പൂൺ

ഉപ്പ് - പാകത്തിന്

ഓയിൽ - വറുക്കാൻ പാകത്തിന്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ചിക്കനിൽ മസാല പുരട്ടി അരമണിക്കൂർ മാറ്റിവയ്ക്കാം.

ഒരു കടായിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചതും സവാളയും വറ്റൽ മുളകു ചതച്ചതും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും പാഴ്സ്​ലി ഇലയും ഉപ്പും ചേർത്തു വഴറ്റാം. ഇതിൽ ബസ്മതി അരിയും പാകത്തിനു വെള്ളവും ചേർത്തു മൂടിവച്ച് വേവിക്കാം. മസാല പുരട്ടി വച്ച ചിക്കൻ, ഫ്രൈ ചെയ്‌തെടുത്തതും ചേർത്താൽ കിടിലൻ പെരിപെരി റൈസ് ചിക്കൻ റെഡി.

Content Summary : Peri peri chicken rice has a complex flavor that is a combination of spicy, tangy, and smoky.