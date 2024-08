സംസ്ഥാനത്തു 2023ൽ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചത് 1070 പേരാണ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവ കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ ഇത് 2000 കടക്കും. 2023ൽ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചത് 21,617 പേർക്കാണ്. 2024 ജൂൺ വരെ 10,121 പേർക്കു ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചു. 2009 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 1500 പേർ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തു ക്ഷയരോഗ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണു കേരളം. താഴേത്തട്ടിലുള്ള ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണവും സജീവമാണ്. എന്നിട്ടും സംസ്ഥാനത്തു ക്ഷയരോഗ മരണനിരക്കു കുറയാത്തത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റവും വർധിച്ച പ്രമേഹവും ക്ഷയരോഗ പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളത്തിനു മുന്നിലെ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

∙ പ്രമേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം

രാജ്യത്തു പ്രമേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണു കേരളം. സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 20% ആളുകൾ പ്രമേഹ ബാധിതരാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനൊപ്പം ആശങ്കയോടെ കാണേണ്ട മറ്റൊരു കണക്കുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷയരോഗ ബാധിതരിൽ 44% പേർ പ്രമേഹ ബാധിതരാണ്. ഇതിനൊരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട്. പ്രമേഹ ബാധിതരായവർക്കു ക്ഷയരോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 2–3 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്.

(Representative image by RealPeopleGroup/istockphoto)

ക്ഷയരോഗത്തെ തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി പോരാടുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ‌ക്കു മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളിയാണു പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ മൂന്നാണ്. പ്രമേഹ രോഗ ബാധിതർക്കു പിന്നീട് ക്ഷയരോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആദ്യത്തേത്. പ്രമേഹം കൂടിയുള്ള ക്ഷയരോഗികൾക്കു മരണ സാധ്യത മറ്റു ക്ഷയരോഗികളെക്കാൾ 4 മടങ്ങ് അധികമാണ്. ചികിത്സയെ തുടർന്നു മാറിയ ക്ഷയരോഗം വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത പ്രമേഹ ബാധിതരിൽ കൂടുതലാണ് എന്നതാണു മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം.

രാജ്യത്തെ ക്ഷയരോഗികളിൽ 8% പേരാണു പ്രമേഹ രോഗബാധിതർ. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ കണക്ക് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷയരോഗികളിൽ 33% പ്രമേഹ ബാധിതരാണ്. ക്ഷയരോഗികളിലെ പ്രമേഹവും പ്രമേഹ രോഗികൾക്കു ക്ഷയരോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കേരളം നേരിടുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണെന്നു പറയാൻ വേറെ കാരണങ്ങൾ തേടേണ്ടതില്ലല്ലോ.

∙ ക്ഷയരോഗ ബാധിതരിലെ പ്രമേഹവും കേരളവും

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു തന്നെ കേരളത്തിലെ ക്ഷയരോഗ ബാധിതരിലെ പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തു നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2011 ജൂൺ– ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ടിബി ഡിവിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഒരു പഠനം (*High Diabetes Prevalence among Tuberculosis Cases in Kerala, India, Article in PLOS ONE– October 2012) നടന്നു. 552 ക്ഷയരോഗ ബാധിതരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 243 പേർക്കും (44%) പ്രമേഹമുണ്ടെന്നാണു കണ്ടെത്തിയത്.

ഇതൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കാണ്. കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷയരോഗികളിൽ പകുതിയോളം പേർ പ്രമേഹ രോഗ ബാധിതരാണെന്ന സൂചനയിലേക്കാണ് ഈ പഠനം വിരൽചൂണ്ടിയത്. ക്ഷയരോഗികളിലെ പ്രമേഹ ബാധിതരിൽ ഏറെയും പുരുഷൻമാരായിരുന്നു. മിക്കവരും 50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരും.

പ്രമേഹം ഗുരുതരമായവരിൽ ക്ഷയരോഗവും ഗുരുതരമാകുമെന്നും മരണത്തിനു വരെ കാരണമാകുമെന്നും ഈ പഠനം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ക്ഷയരോഗികളിലെ പ്രമേഹം പരിശോധിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്കു നയിച്ചത് ഈ പഠനമായിരുന്നു. ക്ഷയരോഗ ബാധിതരിലെ പ്രമേഹം വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതു ചികിത്സയിൽ നിർണായകമായ കാര്യമാണ്.

2019ൽ നടന്ന മറ്റൊരു പഠനവും (*Prevalence of diabetes mellitus and HIV/AIDS among tuberculosis patients in Kerala, Journal of Family Medicine and Primary Care- December 2020) സമാനമായ സൂചനയാണു നൽകിയത്. 16,527 ക്ഷയരോഗ ബാധിതരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 22.6% പേർക്കു പ്രമേഹമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ഏറെയും 50–60 പ്രായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പുരുഷൻമാരായിരുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിൽ ക്ഷയരോഗമുണ്ടാകുന്നവരിലാണു പ്രധാനമായും പ്രമേഹരോഗം കണ്ടെത്തിയത്.

∙ പ്രമേഹം ക്ഷയരോഗത്തെ സങ്കീർണമാക്കുന്നത്

കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്തു പ്രമേഹ ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു വരികയാണ്. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനു തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രമേഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷയരോഗ നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇതു പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷയരോഗവും പ്രമേഹവും പരസ്പരം വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുവെന്നതാണു വസ്തുത.