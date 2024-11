ട്വിറ്ററിന്റെ (ഇപ്പോൾ എക്സ്) ലോഗോയിലുണ്ടായിരുന്ന നീലക്കിളിയെ ഓർമയില്ലേ? ആ നീലക്കിളിക്ക് പാറിനടക്കാനൊരു നീലാകാശം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു–‘ബ്ലൂസ്കൈ’! ട്വിറ്റർ ആത്യന്തികമായി എന്തായി മാറുമെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു ‘ബ്ലൂസ്കൈ’. സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടുപിടിത്തം. പക്ഷേ, 2022ൽ ഇലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുത്തതോടെ നീലക്കിളിയുടെയും നീലാകാശത്തിന്റെ ജാതകം അപ്പാടെ മാറിമറിഞ്ഞു. ഒറ്റവാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കിളിയും ആകാശവും വേർപെട്ടു. അടുത്തഘട്ടത്തിൽ കിളി തന്നെ ഇല്ലാതായി, പകരം X (എക്സ്) വന്നു. ട്വിറ്ററിന്റെ ചരിത്രം ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ ഇതാണ്.

ട്വിറ്ററിന്റെ പരീക്ഷണലാബിലാണ് ബ്ലൂസ്കൈ (bsky.app) എന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ജനനം. രണ്ടിന്റെയും ശരീരത്തിലോടിയത് ഒരേ ‘നീലച്ചോര’! ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ആയതോടെ, എക്സ് വിട്ട് ലക്ഷങ്ങളാണ് ബ്ലൂസ്കൈ എന്ന മൈക്രോബ്ലോഗിങ് സൈറ്റിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത്. യഥാർഥത്തിൽ, ട്വിറ്ററിനു ബദലായോ എതിരാളിയായോ മാറേണ്ടയിരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമല്ല ബ്ലൂസ്കൈ. ട്വിറ്റർ തന്നെ വെള്ളവും വളവും നൽകി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനം. ട്വിറ്ററിനുണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവം മാറ്റി വികേന്ദ്രീകൃത പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കുന്നതിനുള്ള ചുവടുവയ്പ്പായിരുന്ന അത്. എന്നാലിന്ന് അതേ ട്വിറ്ററിന് (എക്സ്) വെല്ലുവിളിയുയർത്താൻ പാകത്തിൽ ‘ബ്ലൂസ്കൈ’യുടെ ആകാശം വളർന്നു.

ഇലോൺ മസ്ക് (File Photo by AP/PTI)

ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഇലോൺ മസ്കിനോടുള്ള പ്രതിഷേധമായാണ് ലക്ഷങ്ങൾ എക്സ് ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്ലൂസ്കൈയിലേക്ക് കൂടുമാറിയത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിനം മുതൽ യുഎസിലും ബ്രിട്ടനിലും കമ്പനിയുടെ വളർച്ച 300 ശതമാനത്തിലേറെയായിരുന്നു. വലത് അനുകൂലികൾ എക്സിൽ അഴിഞ്ഞാടിയതോടെയാണ് ഇടത് രാഷ്ട്രീയം പിന്തുടരുന്നവരും അക്കാദമിക വിദഗ്ധരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പുതിയ മേച്ചിൽപുറം തേടിയത്. ട്വിറ്ററിന്റെ തന്നെ ‘ചോര’യായ ബ്ലൂസ്കൈ ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രധാന എതിരാളിയായ മാറിയ രസകരമായ കഥ ഇനി വായിക്കാം.

∙ ‍ഡൊർസിയുടെ പ്രഖ്യാപനം

2019ലാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ (ഇപ്പോൾ എക്സ്) സ്ഥാപകൻ ജാക് ഡൊർസി ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ആ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു– 'Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard.' നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രമുഖ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും കേന്ദ്രീകൃതമാണ് (Centralized). അതായത് ഒരു കമ്പനിയാണ് അതിലെ നിർണായകമായ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളുമെടുക്കുന്നത്. ഈ കേന്ദ്രീകൃത മാതൃകയെ പൊളിച്ചടുക്കി വികേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സമൂഹമാധ്യമ പ്രോട്ടോക്കോൾ തയാറാക്കുകയായിരുന്നു ബ്ലൂസ്കൈ ടീമിന്റെ ദൗത്യം. കാലക്രമേണ ട്വിറ്ററും ഇതേ പ്രോട്ടോക്കോൾ പിന്തുടരുമെന്നായിരുന്നു ജാക് ഡൊർസിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ട്വിറ്ററിന് സഹായമായി മാറേണ്ട ഒരു പ്രോജക്ട് ആയിരുന്നു ബ്ലൂസ്കൈ എന്നു ചുരുക്കം. എന്നാൽ ട്വിറ്ററിന്റെ ജാതകം തന്നെ മാറിയതാണ് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത്.