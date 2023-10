ബജാജ് ഫിനാൻസിൽ നിന്ന് രേഖകളില്ലാതെ 20,000 രൂപ തൽക്ഷണ ലോൺ നേടൂ

അപ്രതീക്ഷിതമായ ചിലവുകൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർക്കുകയും നമ്മെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വിവിധ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തൽക്ഷണ വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ ഉപയോഗപ്രദമാകും. രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്ഷണ വ്യക്തിഗത വായ്പ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന മുൻ‌കൂർ അംഗീകൃത വായ്പാ ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കണം.

ബജാജ് ഫിനാൻസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്‌സണൽ ലോണുകൾ 12,76,500 രൂപ വരെ മുൻ‌കൂർ അംഗീകൃത ഓഫറുകൾ നൽകുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപഭോക്താക്കൾ സാലറി സ്ലിപ്പുകളുടെയോ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളുടെയോ രൂപത്തിലുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ തെളിവ് പോലുള്ള ഒരു രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രൊഫൈലിനെ ആശ്രയിച്ച്, അപേക്ഷയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ചില ഉപഭോക്താക്കൾ അടിസ്ഥാന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

ബജാജ് ഫിനാൻസിൽ നിന്ന് രേഖകൾ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ 20,000 രൂപ ലോൺ നേടാം എന്നത് ഇതാ:

∙ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റിലെ ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്സണൽ ലോൺ പേജ് സന്ദർശിക്കുക.

∙ഓൺലൈൻ ഫോം തുറക്കാൻ പേജിലെ "ചെക്ക് ഓഫർ" ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

∙നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ 10 അക്ക മൊബൈൽ നമ്പറും ഒ.ടി.പി.-യും നൽകുക.

∙മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വായ്പാ പരിധിയുള്ള ഒരു ഓഫർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും. നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനോ കുറഞ്ഞ തുക തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.

∙നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് തോന്നുന്ന വായ്പാ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

∙"തുടരുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.

നിങ്ങൾ പുതിയതോ നിലവിലുള്ളതോ ആയ ഉപഭോക്താവാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഓൺലൈൻ പ്രക്രിയ വ്യത്യാസപ്പെടാം. ചില ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്സണൽ ലോൺ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാൻ അധിക രേഖകൾ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്സണൽ ലോണിന്റെ ചില ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

∙വരുമാന പരിശോധനയുടെ ആവശ്യമില്ല കൂടാതെ അധിക നിരക്കുകളുമില്ല

കെ.വൈ.സി രേഖകളോ വരുമാനത്തിന്റെ തെളിവോ പോലെയുള്ള ഒരു പേപ്പർ വർക്കുകളും നൽകാതെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിൽ ചിലർക്ക് ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്സണൽ ലോണിന് അർഹതയുണ്ട്. കൂടാതെ, മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും വളരെ സുതാര്യതയോടെയാണ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാ വായ്പാ ഫീസും ചാർജുകളും വായ്പാ കരാറിലും കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധിക ഫീസുകളൊന്നുമില്ല.

∙മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വായ്പാ പരിധികൾ

ദൈർഘ്യമേറിയ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വായ്പയെടുക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്താനാകും. നിലവിലുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവിന് മുൻ‌കൂർ അംഗീകൃത വായ്പാ പരിധി നൽകാം, കൂടാതെ പുതിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ മുൻകൂർ അസൈൻഡ് വായ്പാ പരിധി ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കും. ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്‌സണൽ ലോണിന് മുൻകൂട്ടി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഒ.ടി.പി യും നൽകുക.

∙ദ്രുത വിതരണ പ്രക്രിയ

എയർപോർട്ട് ഗ്രീൻ ചാനലുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ കാര്യക്ഷമത പോലെ ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്സണൽ ലോണുകളുടെ വിതരണ പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷിച്ച് 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, ഇത് ഫണ്ടുകളിലേക്ക് ഉടനടി പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

∙വഴക്കമുള്ള തിരിച്ചടവ് കാലയളവ്

ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്സണൽ ലോണുകൾക്ക് 6 മുതൽ 63 മാസം വരെയുള്ള വഴക്കമുള്ള തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് ശേഷിയുമായി യോജിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, ന്യായമായതും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഒരു ക്രമീകരണം നൽകുന്നു.

∙ജാമ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല

ഒരു ഗ്യാരന്റർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈടില്ലാത്ത വായ്പയാണ് ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്സണൽ ലോൺ. ഈ സെക്യൂറി വായ്പയിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രേഖകളോ പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ പണയം വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് അടിയന്തിര സാമ്പത്തികം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രായോഗികവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ ഒരു സാമ്പത്തിക പരിഹാരമാക്കി മാറ്റുന്നു.

സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ പ്രവചനാതീതമായിരിക്കുന്ന ലോകത്ത്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത ചെലവുകൾ സുഖകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്‌സണൽ ലോൺ. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഇൻസ്റ്റാ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഇ.എം.ഐ. കാൽക്കുലേറ്ററും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള വായ്പാ തുക, വായ്പാ കാലയളവ്, പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ഇ.എം.ഐ കൾ തൽക്ഷണം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുക.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്‌സൈറ്റ് ഇന്ന് സന്ദർശിച്ച് തടസ്സരഹിതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻ‌കൂർ അംഗീകൃത ഓഫർ പരിശോധിക്കുക.

