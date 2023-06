ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ 9 വർഷത്തിൽ 87% വളർന്നെന്ന് നിർമല സീതാരാമൻ

2023 വരെയുള്ള ഒമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വലുപ്പം ഡോളർ മൂല്യത്തിൽ 87% വർദ്ധിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ.

“ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 2014ൽ ഏകദേശം 2 ട്രില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 2023ൽ 3.75 ട്രില്യൺ ഡോളറിലെത്തി; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പത്താമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യയെ ഇപ്പോൾ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു” ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ ഓഫീസ് ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി യഥാർത്ഥത്തിൽ 6.1% ആയി വളർന്നു, ഇത് മിക്ക വിശകലന വിദഗ്ധരും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ ഉയർന്നതാണ്. ദൃഢമായ കാർഷിക മേഖല, ഉന്മേഷദായകമായ സേവന മേഖല, ഉൽപ്പാദനത്തിലെ പിക്ക് അപ്പ്, ശക്തമായ സർക്കാർ കാപെക്‌സ്, അനുകൂലമായ അടിത്തറ എന്നിവ വളർച്ചയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, കയറ്റുമതിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ, 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസിന്റെ താൽക്കാലിക എസ്റ്റിമേറ്റ് 7.2% ആയി ഉയർന്നു,

FY22-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 9.1% നെ അപേക്ഷിച്ച് FY23-ലെ വളർച്ചയുടെ വേഗത കുറവായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇത് കോവിഡ് ബാധിച്ച FY20-നെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചമാണ്.

