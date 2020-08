എക്കാലത്തെയും വലിയ സമ്മാനത്തിന് നന്ദി; നടാഷയ്ക്കൊപ്പം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ

മുംബൈ∙ കുഞ്ഞ് പിറന്നതിന് ശേഷം പങ്കാളി നടാഷ സ്റ്റാൻകോവിച്ചിനൊപ്പമുള്ള ആദ്യ ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. ‘എന്റെ റോസിന് റോസ്’ എന്നാണ് ഹാർദിക് പുതിയ ചിത്രത്തിന് ക്യാപ്ഷൻ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എക്കാലത്തെയും വലിയ സമ്മാനം നൽകിയതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു– ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഹാർദിക് കുറിച്ചു. റോസാപ്പൂക്കളുടെ ബൊക്കെയുമായി നടാഷയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രമാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിനു ശേഷം ഹാർദിക് സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

ഹാര്‍ട്ട് ഇമോജി ഇട്ട് നടാഷ ഹാർദിക്കിന്റെ ചിത്രത്തിന് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു– ലവ് യു. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കും നടാഷയ്ക്കും ആൺ കുഞ്ഞ് പിറന്നത്. ശനിയാഴ്ച കുട്ടിയുടെ ചിത്രവും താരം തന്നെ പുറത്തുവിട്ടു. കുട്ടിയുണ്ടായ ശേഷം പിതാവിന്റെ ചുമതലകൾ ആസ്വദിച്ചു ചെയ്യുകയാണ് ഹാർദിക്. കുഞ്ഞിനായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി മടങ്ങുന്ന ചിത്രവും താരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

പരുക്കിനെ തുടർന്ന് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് ഏറെ നാൾ വിട്ടുനിന്ന പാണ്ഡ്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയോടെ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങിയതാണ്. എന്നാൽ കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം പരമ്പര റദ്ദാക്കിയത് താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവും വൈകിച്ചു. സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും പാണ്ഡ്യ ഇനി കളിക്കുക.



English Summary: "Roses For My Rose": Hardik Pandya Thanks Natasa Stankovic For "Best Gift Ever"