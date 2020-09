ബിന്നിക്കും മായന്തിക്കും കുഞ്ഞു പിറന്നിട്ട് ആറാഴ്ച; അസാന്നിധ്യത്തിന്റെ കാരണം ഇതാ!

ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ ‘സ്റ്റാർ സ്പോർട്സി’ന്റെ ഔദ്യോഗിക കമന്റേറ്റേർമാരുടെയും അവതാരകരുടെയും സംഘത്തിൽ അസാന്നിധ്യംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മായന്തി ലാംഗർ ബിന്നി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്റ്റുവാർട്ട് ബിന്നിയുടെ ഭാര്യ. വർഷങ്ങളായി ‘സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ്’ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ അവതാരകയായെത്തുന്ന മായന്തി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് സുപരിചിതയാണ്. ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിലും സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് അവർ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണ ‘സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ്’ പുറത്തുവിട്ട അവതാരകരുടെ സംഘത്തിൽ മായന്തി ഇടംപിടിക്കാതെ പോയത് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവർന്നിരുന്നു. മായന്തിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പലവിധ കഥകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചു.

ഇതിനിടെ, അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും വിരാമമിട്ട് വിശദീകരണവുമായി നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മായന്തി ലാംഗർ. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലഘു കുറിപ്പിലാണ് ഇത്തവണ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ അവതാരക സംഘത്തിൽ താൻ ഇല്ല എന്ന് മായന്തി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് കുഞ്ഞു പിറന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തവണ അവതാരകരുടെ സംഘത്തിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് മായന്തിയുടെ വിശദീകരണം. ഭർത്താവ് സ്റ്റുവാർട്ട് ബിന്നിക്കും കുഞ്ഞിനും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രം സഹിതമാണ് മായന്തിയുടെ പോസ്റ്റ്. ഇത്തവണ അവതാരകരായെത്തുന്നവർക്ക് ആശംസകളും നേർന്നാണ് മായന്തി പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം ഐപിഎൽ നീണ്ടുപോയതും തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിന് കാരണമായെന്ന് കുറിപ്പിൽ മായന്തി വിശദീകരിക്കുന്നു. മുൻപു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുപോലെ ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലായി ഐപിഎൽ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താനും ഐപിഎല്ലിന്റെ ഭാഗമാകുമായിരുന്നുവെന്നും മായന്തി കുറിച്ചു. മായന്തിയുടെ ട്വീറ്റിൽനിന്ന്:

‘ചിലർ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിച്ചു. ചിലർ ഇപ്പോഴും അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ അ‍ഞ്ച് വർഷങ്ങളായി എന്റെ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് കുടുംബം അവർ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന വൻകിട പരിപാടികളുടെ അവതാരകയാകാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് സഹായം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോഴെല്ലാം അവർ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘ഞാൻ അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം അവർ ഒരുക്കിത്തന്നു. ഐപിഎൽ 2020 മുൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു പ്രകാരം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവതാരകയുടെ വേഷത്തിൽ ഞാനുമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ആറ് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപാണ് എനിക്കും സ്റ്റുവാർട്ടിനും (ബിന്നി) ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്. കൂടുതൽ നൻമകൾക്കായി ജീവിതം മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിൽ കളികൾ കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ടീമിന് എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും’ – മായന്തി ലാംഗർ കുറിച്ചു.



English Summary: Stuart Binny and Mayanti Langer blessed with a baby boy last month; reason for latter’s absence in IPL 2020