മുഖം മറച്ച് സൂര്യകാന്തി പൂക്കളുമായി ആതിയ; ‘റോസാപുഷ്പം നൽകി’ കെ.എൽ.രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പരസ്പരം ‘പൂക്കളെറിഞ്ഞ്’ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കെ.എൽ. രാഹുലും ബോളിവുഡ് താരം ആതിയ ഷെട്ടിയും. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആതിയയുടെ പോസ്റ്റും അതിന് രാഹുൽ നൽകിയ കമന്റും വൈറലാകുന്നത്.

സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചു നിൽക്കുന്ന തന്റെ ചിത്രം ബുധനാഴ്ച ആതിയ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. ‘പൂക്കൾ എന്നെ സന്തോഷവതിയാക്കുന്നു’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ആതിയ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.

ചിത്രത്തിനു താഴെ പെട്ടെന്നു തന്നെ കമന്റുമായി രാഹുലും വന്നു. ഒരു ചുവന്ന റോസാപുഷ്പത്തിന്റെ ഇമോജിയാണ് രാഹുൽ കമന്റു ചെയ്തത്. ഇതോടെ ഇരുവരുടെയും ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച സജീവമായി.

കഴി‍ഞ്ഞ വർഷം ആതിയയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആശംസയറിയിച്ച് രാഹുൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണോ എന്ന അഭ്യൂഹം പരന്നു തുടങ്ങിയത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ രാഹുലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ‘‘സന്തോഷ ജന്മദിനം, എന്റെ ആൾ 🤍 @rahulkl’’എന്നെഴുതി ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രവും ആതിയ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ജന്മദിനാശംസകൾ കൈമാറുകയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പോസ്റ്റുകളുടെ താഴെ കമന്റുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നല്ലാതെ ബന്ധം സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന ഒന്നും ആരാധകർക്ക് ലഭിച്ചതുമില്ല.

