മുംബൈ∙ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും ആകാംക്ഷകൾക്കും വിരാമമിട്ട് വെറ്ററൻ താരം സുരേഷ് റെയ്നയെ പുതിയ സീസണിനു മുന്നോടിയായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ടീമിൽ നിലനിർത്തി. ഐപിഎൽ താരലേലത്തിനു മുന്നോടിയായി ടീമിൽ നിലനിർത്തിയ താരങ്ങളുടെയും റിലീസ് ചെയ്ത താരങ്ങളുടെയും പട്ടിക ഓരോ ടീമും പുറത്തുവിട്ട കൂട്ടത്തിലാണ് റെയ്നയെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നിലനിർത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കളിക്കാനായി യുഎഇയിൽ എത്തിയശേഷം ടൂർണമെന്റിനു മുന്നോടിയായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ റെയ്നയെ ചെന്നൈ കൈവിട്ടേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ മികച്ച ഫോമും റെയ്നയെ നിലനിർത്താൻ കാരണമായെന്ന് കരുതുന്നു.

അതേസമയം, വെറ്ററൻ സ്പിന്നർ ഹർഭജൻ സിങ്, പിയൂഷ് ചൗള, മുരളി വിജയ്, കേദാർ ജാദവ് തുടങ്ങിയവരെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ലേലത്തിനു മുന്നോടിയായി റിലീസ് ചെയ്തു.

∙ മാക്സ്‌വെലിനെ പഞ്ചാബിന് വേണ്ട!

വെസ്റ്റിൻഡീസ് സൂപ്പർതാരം ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിനെ ടീമിൽ നിലനിർത്തിയ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വൻ തുക കൊടുത്ത് ടീമിലെടുത്ത ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെലിനെ റിലീസ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 13 കളികളിൽനിന്ന് 15 ശരാശരിയിൽ 108 റൺസ് മാത്രം നേടിയ മാക്സ്‍വെലിന്റെ പ്രകടനം കടുത്ത വിമർശനം വരുത്തിവച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 11.75 കോടിക്ക് ടീമിലെടുത്ത മാക്സ്‌വെലിനെ പഞ്ചാബ് കൈവിട്ടത്.

ന്യൂസീലൻഡ് താരം ജിമ്മി നീഷം, അഫ്ഗാൻ സ്പിന്നർ മുജീബുർ റഹ്മാൻ, വെസ്റ്റിൻഡീസ് പേസർ ഷെൽഡൺ കോട്രൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഹാർദൂസ് വിൽജോയൻ തുടങ്ങിയവരെയും പഞ്ചാബ് റിലീസ് ചെയ്തു. ക്രിസ് ഗെയ്‍ലിനു പുറമെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം നിക്കോളാസ് പുരാൻ, ഇംഗ്ലിഷ് താരം ക്രിസ് ജോർദാൻ എന്നീ വിദേശ താരങ്ങളെ പഞ്ചാബ് നിലനിർത്തി.

പഞ്ചാബ് നിലനിർത്തിയ മറ്റു താരങ്ങൾ: കെ.എൽ. രാഹുൽ, മായങ്ക് അഗർവാൾ, മൻദീപ് സിങ്, സർഫറാസ് ഖാൻ, ദീപക് ഹൂഡ, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിങ്, മുഹമ്മദ് ഷമി, ദർഷൻ നൽകണ്ഡ, രവി ബിഷ്ണോയ്, മുരുകൻ അശ്വിൻ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ, ഇഷാൻ പോറെൽ

∙ മോറിസ്, സ്റ്റെയ്ൻ, ഉമേഷ് യാദവ് പുറത്ത്

ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ 12 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. 10 പേരെയാണ് അവർ റിലീസ് ചെയ്തത്. വിദേശ താരങ്ങളായ ആരോൺ ഫിഞ്ച്, ഡെയ്‍ൽ സ്റ്റെയ്ൻ, മോയിൻ അലി, ക്രിസ് മോറിസ്, ഉമേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയവർ റിലീസ് ചെയ്ത താരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ക്രിസ് മോറിസിനെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 10 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ആർസിബി ടീമിലെത്തിച്ചത്. സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച പാർഥിവ് പട്ടേലാണ് വിരമിച്ച മറ്റൊരാൾ.

റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റു താരങ്ങൾ: ശിവം ദുബെ, ഇസൂരു ഉഡാന, ഗുർകീരത് മാൻ, പവൻ നേഗി

നിലനിർത്തിയവർ: വിരാട് കോലി, എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, നവ്ദീപ് സെയ്നി, ജോഷ്വ ഫിലിപ്പെ, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, ആദം സാംപ, കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൻ, പവൻ ദേശ്പാണ്ഡെ

പഞ്ചാബ് റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റു താരങ്ങൾ: കരുൺ നായർ, ജഗദീഷ സുചിത്, കൃഷ്ണപ്പ ഗൗതം, തജീന്ദർ സിങ്

English Summary: Full list of retained and released players by each team ahead of IPL 20201 auction