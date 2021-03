അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പര നാളെ തുടങ്ങാനിരിക്കെ 2 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പരുക്കിന്റെ പിടിയിൽ. ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ലെഗ് സ്പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തിയെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. തോളിലെ പരുക്കുമൂലം പരിശോധനയ്ക്കു ഹാജരാകാത്ത നടരാജനു പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും.

Content Highlights: India vs England: Injured Natarajan, Varun likely to miss T20