‘എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്?’; ബുമ്ര–സഞ്ജന വിവാഹ വിഡിയോ

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജസപ്രീത് ബുമ്രയും ഭാര്യ സഞ്ജന ഗണേശനുമാണ് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സൈബർ ലോകത്തെ താരങ്ങൾ. വിവാഹശേഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇരുവർക്കുള്ള ആശംസാപ്രവാഹം ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, നവദമ്പതികളുടേതായി പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം ആരാധകർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ബുമ്രയുടേയും സഞ്ജനയുടേയും വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറൽ. പൂർണായും പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു ഇരുവരുടേയും വിവാഹം.

‘‘എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചോദിച്ചു,‘കാരണം, അവൾ ഇപ്പോൾ എന്റെ ലോകമാണ്.’ അവൻ പറഞ്ഞു.’’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഈ മാസം 15നാണ് ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ ബുമ്രയും ഇരുപത്തൊമ്പതുകാരിയായ സഞ്ജനയും വിവാഹിതരായത്. ഗോവയിൽ നടന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ ബുമ്രയുടേയും സഞ്ജനയുടേയും വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ ഇരുവരുടേയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്.

ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയാണ് ബുമ്ര. കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പും ഐപിഎലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിൽ അവതാരകയായിരുന്നു സഞ്ജന. പുണെ സ്വദേശിനിയാണ്.

