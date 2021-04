മൂന്ന് ഓസീസ് താരങ്ങൾ കൂടി മടങ്ങി; ഐപിഎലിനിടെ ‘വലിഞ്ഞത്’ അഞ്ച് താരങ്ങൾ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായതോടെ, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) കളിക്കാനെത്തിയ മൂന്ന് ഓസീസ് താരങ്ങൾ കൂടി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനു കളിക്കുന്ന പേസ് ബോളർ കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൻ, സ്പിന്നർ ആദം സാംപ, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ പേസ് ബോളർ ആൻഡ്രൂ ടൈ എന്നിവരാണ് ഐപിഎൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മൂവരും നാട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, ഇംഗ്ലിഷ് താരം ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്നിവർ കൂടി ചേരുമ്പോൾ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ ഐപിഎൽ ഉപേക്ഷിച്ച താരങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി.

ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ ഇവിടെനിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുമോയെന്ന ഭയത്താലാണ് ഓസീസ് താരങ്ങൾ മടങ്ങിയതെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, ഐപിഎലിലെ എട്ടു ടീമുകളിലായി ഇപ്പോഴും 14 ഓസീസ് താരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്.

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ, ഓസീസ് താരം ആൻഡ്രൂ ടൈ എന്നിവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽപ്പോലും അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്ന ഇരുവരും മറ്റു കാരണങ്ങളാണ് മടക്കത്തിനു കാരണമായി പറഞ്ഞതെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലെ വർധിക്കുന്ന കോവിഡ് കേസുകളാണ് യഥാർഥ കാരണമെന്ന് വ്യക്തം. ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളിലെ ജീവിതം മടുത്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരികെ പോയത്.

ഇന്ത്യൻ താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനാണ് കോവിഡിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി ഐപിഎലിൽനിന്ന് പിൻമാറിയ ഏക താരം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ കോവിഡുമായി മല്ലിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബത്തിനൊപ്പം തന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അശ്വിൻ ഐപിഎലിൽനിന്ന് ഇടവേളയെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് – സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് മത്സരത്തിനു പിന്നാലെയാണ് താരം ഐപിഎൽ വിടുന്നതായി അറിയിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഐപിഎൽ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഒട്ടേറെപ്പേർ രംഗത്തുണ്ട്. ഒളിംപിക് സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവായ അഭിനവ് ബിന്ദ്ര, പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ശുഐബ് അക്തർ തുടങ്ങിയവർ ഐപിഎൽ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരസ്യമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

