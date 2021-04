മാവിക്കെതിരെ 24 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി ഷാ; മത്സരശേഷം ഇരുവരും നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ...

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് – ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നിമിഷങ്ങളാണ് പൃഥ്വി ഷായുടെ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ട് സമ്മാനിച്ചത്. ഡൽഹി ഇന്നിങ്സിലെ ആദ്യ ഓവറിൽ 24 റൺസാണ് പൃഥ്വി ഷാ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ആദ്യ പന്തിലെ വൈഡ് ഉൾപ്പെടെ ആ ഓവറിൽ ആകെ പിറന്നത് 25 റൺസാണ്.

ശിവം മാവിയാണ് പൃഥ്വി ഷായുടെ ബാറ്റിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞത്. ആദ്യ ഓവറിലെ ഈ തിരിച്ചടിയാണ് കൊൽക്കത്തയുടെ താളംതെറ്റിച്ചത്. ശിവം മാവിക്കു വീണ്ടും മറ്റൊരു ഓവർ നൽകാൻ കൊൽക്കത്ത ധൈര്യം കാട്ടിയില്ല. തുടർന്നങ്ങോട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽപോലും കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് മേൽക്കൈ നേടാനായില്ല. ഒടുവിൽ 16.3 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിൽ ഡൽഹി അനായാസം വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

എന്നാൽ മത്സരത്തിനു ശേഷം പൃഥ്വി ഷായും ശിവം മാവിയും നേരിട്ടു കണ്ട നിമിഷങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. ശിഖർ ധവാനൊപ്പമാണ് പൃഥ്വി ഷാ ശിവം മാവിയ്ക്കു സമീപമെത്തിയത്. ധവാൻ ഹസ്തദാനം നൽകി മുന്നോട്ടുനീങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയെത്തിയ പൃഥ്വി ഷാ ശിവം മാവിയെ ചേർത്തുപിടിച്ചു. പൃഥ്വി ഷായുടെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ച മാവി തുടർന്ന് കഴുത്തിനു പിന്നിൽ അമർത്തിപിടിച്ചു. പൃഥ്വി ഷാ വേദന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.

എന്നാൽ ഇവർ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നതാണ് യഥാർഥ്യം. അണ്ടർ 19 ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഇരുവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. മത്സരം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സൗഹൃദം അത് ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് ദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ട ഐപിഎൽ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: When Prithvi Shaw met Shivam Mavi after the Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders match