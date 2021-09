ധോണിയെ ‘മിസ്സ്’ ചെയ്യുന്നെന്നു ജഡേജ; മഹിഭായ് തകർപ്പൻ ഫോമിലെന്നു ചാഹർ

ദുബായ്∙ ഐപിഎൽ രണ്ടാം പാദ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലന സെഷനുകൾ ദുബായിൽ പുരോഗമിക്കെ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ എം.എസ്. ധോണിക്കു പ്രശംസയുമായി സഹ താരങ്ങൾ. ക്രിക്കറ്റിൽ എക്കാലവും തനിക്കു മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നതു ധോണിയാണെന്നും ധോണിയെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നെന്നും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരവും ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടറുമായ രവീന്ദ്ര ജഡേജ പറഞ്ഞു.



‘ധോണിയെ ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ ധോണിയാണ് എക്കാലവും എന്നെ നേർവഴിക്കു നയിച്ചിരുന്നത്. ഫീൽഡിൽ പിഴവുകൾ വരുത്തുമ്പോൾ ധോണി എനിക്ക് അരികിലെത്തി സംസാരിക്കും. എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നു കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരും. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഹൃദയബന്ധത്തിനു 12 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ധോണിയും കോലിയും 2 സ്വഭാവക്കാരാണ്.

ധോണിഭായി വളരെ ശാന്തനാണ്. എന്നാൽ കോലിക്ക് എപ്പോഴും ആക്രമണോൽസുകതയാണ്. ടീമിനെ നയിക്കുന്നതിൽ രണ്ടു പേർക്കും അവരവരുടേതായ ശൈലിയുമുണ്ട്.’– ജ‍ഡേജ പറഞ്ഞു. അതേ സമയം ഐപിഎൽ പരിശീലന സെഷനിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും സിക്സറുകൾ പായിക്കുന്ന ധോണി തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് ഫോമിലാണെന്നാണു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പേസർ ദീപക് ചാഹർ പറയുന്നത്.

ചെന്നൈ ബോളർമാരെ ധോണി തലങ്ങും വിലങ്ങും ബൗണ്ടറി കടത്തുന്ന പരിശീലന സെഷന്റെ വിഡിയോ ഫ്രാഞ്ചൈസി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു. പിന്നാലെയാണു ധോണിയുടെ ‘പ്രഹരം’ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബോളർമാരിൽ ഒരാളായ ദീപക് ചാഹർതന്നെ സ്ഥിരീകരണവുമായെത്തിയത്. ‘മഹി ഭായ് കൂറ്റർ സിക്സറുകളാണ് പായിക്കുന്നത്. മഹി ഭായ് മാത്രമല്ല, ടീമിലെ എല്ലാവരും. എല്ലാ ബോളർമാരും സമ്മർദത്തിലാണ്’– ചാഹർ പറഞ്ഞു.

