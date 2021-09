വിരാട് കോലിയുടെ കാർ കൊച്ചിയിൽ വിൽപനയ്ക്ക്; വില 1.35 കോടി രൂപ!

കൊച്ചി ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ സ്വന്തമായിരുന്ന ആഡംബര കാർ കൊച്ചിയിൽ വിൽപനയ്ക്ക്. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഗലാർഡോ സ്പൈഡർ മോഡൽ ലംബോർഗിനി സ്വന്തമാക്കാൻ മുടക്കേണ്ടത് 1.35 കോടി രൂപ. 2013 മോഡൽ ഗലാർഡോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കിയതും വിരാട് കോലിയാണ്. ഇതു പിന്നീട് മറ്റൊരാൾക്കു കൈമാറിയ ശേഷമാണ് ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമായ മരടിലെ റോയൽ ഡ്രൈവിൽ എത്തിയത്.

ആറു മാസം കോഴിക്കോട് ഷോറൂമിലും വാഹനമുണ്ടായിരുന്നു. പോണ്ടിച്ചേരി റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള കാർ ആകെ 10,000 കിലോമീറ്ററാണ് ഓടിയിട്ടുള്ളത്. 10 സിലിണ്ടർ എൻജിന്റെ പവർ 560 ബിഎച്ച്പി. 100 കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാൻ 4 സെക്കൻഡിൽ താഴെ സമയം മതി.

English Summary: Virat Kohli’s former Lamborghini up for grabs in Kochi for Rs 1.35 crore