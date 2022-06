ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ രോഹിത് കളിക്കില്ല; ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര: റിപ്പോർട്ട്

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ കളിക്കില്ലെന്നു റിപ്പോർട്ട്. എജ്ബാസ്റ്റനിൽ നടന്ന ടീം മീറ്റിങ്ങിനു പിന്നാലെയാണു മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനമെന്നും രോഹിത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയാകും ഇന്ത്യയെ നയിക്കുകയെന്നും ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘ഇൻസൈഡ് സ്പോർട്’ പോർട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നേരത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രോഹിത് ശർമ ഇന്നു രാവിലെ വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനായിരുന്നെങ്കിലും ഫലം അറിവായിട്ടില്ല. രോഹിത് ശർമ ഐസലേഷനിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ഇൻഡൈസ് സ്പോർട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ബിസിസിഐ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ചേതൻ ശർമ ബർ‌മിങ്ങാമിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു തീരുമാനം. മുഖ്യ പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡും ചേതൻ ശർമയും ചേർന്നു നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണു ബുമ്രയെ ക്യാപ്റ്റനാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ 5 മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2–1നു മുന്നിട്ടുനിൽക്കെ ഇന്ത്യൻ ക്യാംപിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നു മാറ്റിവച്ച മത്സരമാണു വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുക.

കോവിഡ് ബാധിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കു പകരക്കാരനായി മയാങ്ക് അഗർവാളിനെ ബിസിസിഐ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം രോഹിത് കളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിൽ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനൊപ്പം മയാങ്ക് അഗർവാളാകും ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.

