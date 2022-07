കോലിക്ക് വീണ്ടും വിശ്രമകാലം; കുടുംബത്തോടൊപ്പം ലണ്ടനിൽ താമസിക്കും, തിരിച്ചുവരവ് ഏഷ്യ കപ്പിൽ

ലണ്ടൻ∙ ക്രിക്കറ്റിൽ മോശം ഫോം തുടരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന്‍ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും വിശ്രമകാലം. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന അവസാന ഏകദിനത്തിൽ കളിച്ച ശേഷം കോലി ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമയും മകളും നിലവിൽ കോലിക്കൊപ്പം യുകെയിലുണ്ട്. അമ്മയോടൊപ്പമായിരിക്കും കോലിയും കുടുംബവും അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കുക.

ഏഷ്യ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള തയാറെടുപ്പുകള്‍ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകൾക്കുള്ള ടീമുകളിൽ വിരാട് കോലിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റിൽ 11,20 റൺസുകളാണു കോലി രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലായി നേടിയത്. രണ്ട് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ കിട്ടിയത് 1,11 റൺസ് മാത്രം. പരുക്കു കാരണം ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ താരം കളിച്ചില്ല.

ലോഡ്സിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ 16 റൺസ് മാത്രമാണെടുത്തത്. ഈ കളിയിൽ ഇന്ത്യ 100 റൺസിനു തോറ്റു. മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഫോം കണ്ടെത്തി മടങ്ങിവരാമെന്നാണു കോലിയുടെ പ്രതീക്ഷ. 2019 നവംബറിനു ശേഷം കോലി ഒരു സെഞ്ചറി പോലും നേടിയിട്ടില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 27നാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

English Summary: Reports: Virat Kohli to take a break from cricket, to stay in London with family after England series