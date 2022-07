സച്ചിനെ സർ എന്നു വിളിച്ചില്ല; ഓസീസ് താരത്തിനെതിരെ ആരാധകരുടെ സൈബർ ആക്രമണം

മുംബൈ∙ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുല്‍ക്കറെ ‘സർ’ എന്നുവിളിക്കാത്തതിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മാർനസ് ലബുഷെയ്നെതിരെ ആരാധകരുടെ സൈബർ ആക്രമണം. ഓസീസ് താരത്തിനെതിരെ സച്ചിൻ ‘ആരാധകര്‍’ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി വിമർശനമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച സച്ചിൻ തെൻഡുല്‍ക്കറുടെ ഒരു ട്വീറ്റോടെയാണു പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം.

‘‘കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ക്രിക്കറ്റ് തിരിച്ചുവന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. മനോഹരമായ ഗെയിമിനു പുതിയ പ്രേക്ഷകരെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ’’ എന്നായിരുന്നു സച്ചിൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ട്വീറ്റിന് പിന്തുണയുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമെത്തി. ‘‘സച്ചിന്‍ പറഞ്ഞതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഓസീസ്– ഇന്ത്യ മത്സരം ഗംഭീര പോരാട്ടമായിരിക്കും’’ എന്ന് ലബുഷെയ്ൻ മറുപടി നല്‍കി.

സച്ചിന്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞുള്ള ട്വീറ്റ് ആരാധകർക്ക് അത്ര പിടിച്ചില്ല. ഇതോടെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വിമർശനങ്ങൾക്കു തുടക്കമായത്. ‘സച്ചിന്‍ സർ’ എന്നു വിളിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം. സച്ചിൻ സർ, ക്രിക്കറ്റിന്റെ ദൈവമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അതുകൊണ്ടു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സർ എന്നുവിളിക്കണമെന്നും ഓസീസ് താരത്തെ ഒരു സച്ചിൻ ആരാധകൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Twitter blasts Marnus Labuschagne for his reply to Sachin Tendulkar