ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ചുറ്റുമുണ്ടായിട്ടും ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിച്ചു: മനസ്സു തുറന്ന് കോലി

മുംബൈ∙ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കായിക താരങ്ങളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം കൂടി നിലനിർത്തേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചു തുറന്നു സംസാരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടൊപ്പം ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിരാട് കോലി പ്രതികരിച്ചു. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നും കോലി പറഞ്ഞു.

‘‘ഒരാൾക്കു സ്വയം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ, കുറച്ചു സമയമെടുത്ത് അതു തിരിച്ചുപിടിക്കണം. ഒരു കായിക താരമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണു പുറത്തെടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ തുടർച്ചയായുള്ള സമ്മർദം മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. തീർച്ചയായും അതൊരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ശക്തരാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതു നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കും’’– വിരാട് കോലി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

ശാരീരികമായ ഫിറ്റ്നസ് നോക്കുമ്പോഴും മാനസികമായ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കണമെന്നും കോലി കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഉപദേശമായി പറഞ്ഞു. ‘‘എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ നിറഞ്ഞ ഒരു മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ടും എനിക്ക് ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യമായിരിക്കാം ഇത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമയമെടുത്ത് നമ്മുടെ അകവുമായി വീണ്ടും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക.’’– കോലി പറഞ്ഞു.

English Summary: ‘Felt alone in room full of people who love me’ – Virat Kohli on significance of mental health