‘ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാനം കാത്തു’; വീണ്ടും പന്തിനെ ഉന്നംവച്ച് ഉർവശി?

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റിഷഭ് പന്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ കാമുകി ഉർവശി റൗട്ടാലയും തമ്മിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയുള്ള പരോക്ഷപ്പോര് തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉർവശി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച റീലിനു താഴേയുള്ള കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.

പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള ഗൗൺ ധരിച്ച് അതിസുന്ദരിയായി വിവിധ പോസുകളിലുള്ള റീലാണ് ഉർവശി തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഇതിനോടു ചേർന്ന് ‘കഥയിലെ എന്റെ ഭാഗം പറയാതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാനം കാത്തിരിക്കുന്നു’ എന്ന കുറിപ്പും പങ്കുവച്ചു. ഇത് റിഷഭ് പന്തിനെ ഉന്നംവച്ചുള്ളതാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പക്ഷം. ഇത് റിഷഭ് പന്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണോ എന്ന് നിരവധി പേർ ഈ പോസ്റ്റിനു താഴെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പന്തിനെ തന്നെ ഉന്നംവച്ചുള്ളതാണെന്നും നിരവധി പേർ പറയുന്നു.

ഋഷഭ് പന്ത് തനിക്കായി ഹോട്ടലിലെത്തി ദീർഘനേരം കാത്തിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഉർവശി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശത്തെ തുടർന്ന് ഉടലെടുത്ത വാക്പോരാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നതിനായി അഭിമുഖങ്ങളിൽ കള്ളം പറയുന്നത് എന്തൊരു തമാശയാണ് എന്ന് ഇതിനു മറുപടിയായി പന്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിപ്പു പങ്കുവച്ചു. ‘‘കൊച്ചു സഹോദരൻ പോയി ബാറ്റും ബോളും കളിക്കൂ. പിള്ളേരോടു കളിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്കു സമയമില്ല–’എന്ന് ഉർവശി ഇതിനു മറുപടിയും നൽകി. ഇതിനു പിന്നാലെ ‘നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അധികം തലപുകയ്ക്കരുത്’ എന്ന് പന്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി പോസ്റ്റു ചെയ്തു. ഈ പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തേതാണ് ഉർവശി ഇപ്പോൾ ഇട്ട ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽ. ഇരുവരും പൊതുഇടത്തിൽ പരസ്പരം കൊമ്പുകോർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റുകൾ വഴി പേരു പരാമർശിക്കാത്ത വാക്പോര് തുടരുകയാണ്.

English Summary: Urvashi Rautela Says 'I Saved Your Reputation' in Latest Post; Fans Speculate It's For Rishabh Pant