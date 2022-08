സംസാരിക്കാമല്ലോയെന്ന് മഞ്ജരേക്കർ, തീർച്ചയായുമെന്ന് ജഡേജ; ആ ‘പിണക്കം’ മാറി!

ദുബായ്∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾക്കു തോൽപിച്ച് ആദ്യ വിജയം നേടിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണു ടീം ഇന്ത്യ. ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് ഹാർദിക് പാണ്ഡ‍്യ കളിയിലെ താരമായപ്പോൾ രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിളങ്ങി. 29 പന്തുകൾ നേരിട്ട ജഡേജ 35 റൺസെടുത്താണു പുറത്തായത്. മത്സരശേഷം സംസാരിക്കുന്നതിനായി രവീന്ദ്ര ജഡേജ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വന്നത് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ ആയിരുന്നു. രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏറെ വിവാദത്തിലായ ആളാണ് മഞ്ജരേക്കർ.

വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് മഞ്ജരേക്കറിനെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററിയിൽനിന്നുവരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അഭിമുഖത്തിൽ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ ജഡേജയോടു ചോദിച്ചത് ‘നിങ്ങൾ എന്നോടു സംസാരിക്കാൻ ഒകെയാണോ?’ എന്നാണ്. ‘തീർച്ചയായും’ എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ജ‍ഡേജ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു സംസാരിക്കാമോയെന്ന് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ ജഡേജയോടു ചോദിച്ചത്.

2019ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിനിടെ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ‘പൊട്ടും പൊടിയും’ മാത്രം അറിയാവുന്ന ക‌ളിക്കാരനെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് മഞ്ജരേക്കർ വിവാദത്തിലായത്. ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടുന്നതിനു മുന്നോടിയായിട്ടായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനു ജഡേജ ട്വിറ്ററിലൂടെ തന്നെ ഉശിരൻ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് സെമിയിൽ ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ഉജ്വല പ്രകടനവുമായി കളംനിറഞ്ഞും ജഡേജ മറുപടി നൽകി. കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയുമായി മഞ്ജരേക്കർ തർക്കിച്ചതും വിവാദത്തിലായി.

English Summary: Sanjay Manjrekar’s hilarious question to Ravindra Jadeja after India’s win over Pakistan