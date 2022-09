ദുലീപ് ട്രോഫി: പശ്ചിമ മേഖല തിരിച്ചടിക്കുന്നു

ചെന്നൈ ∙ ഇരട്ട സെഞ്ചറി പിന്നിട്ട ഓപ്പണർ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന്റെ (209*) ബാറ്റിങ് മികവിൽ‌ ദുലീപ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പശ്ചിമ മേഖല തിരിച്ചടിക്കുന്നു. മൂന്നാംദിനം കളിയവസാനിക്കുമ്പോൾ പശ്ചിമ മേഖല 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 376 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 71 റൺസെടുത്ത ശ്രേയസ് അയ്യരും ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങി. ജയ്സ്വാളിനൊപ്പം സർഫറാസ് ഖാനാണ് (30) ക്രീസിൽ. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 57 റൺസിന്റെ ലീഡ് വഴങ്ങിയശേഷമായിരുന്നു പശ്ചിമ മേഖലയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. സ്കോർ: പശ്ചിമ മേഖല– 270, 3ന് 376. ദക്ഷിണ മേഖല– 327

English Summary: Duleep Trophy Final: Yashasvi Jaiswal scores double hundred to bring West Zone back in the game