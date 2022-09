‘സഞ്ജു സാംസണ് ടീം ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതികളിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനം; വരും മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുമെന്ന് ഗാംഗുലി

തിരുവനന്തപുരം∙ സഞ്ജു സാംസൺ മികച്ച താരമെന്ന് ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി. വരും മത്സരങ്ങളിൽ സഞ്ജു ഇന്ത്യന്‍ ടീമിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗാംഗുലി തിരുവനന്തപുരത്തു മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്റി20 മത്സരം കാണാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു ഗാംഗുലി.

‘‘സഞ്ജുവിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പദ്ധതികളിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. സഞ്ജു നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം നേടാനായില്ല. വരും മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ടീമിലുണ്ടാകും.’’– ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ‘‘കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എക്കാലവും മികച്ച ഓർമകളാണുള്ളത്. ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകനാകുന്നതു കേരളത്തിൽവച്ചാണ്.’’

‘‘സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നഗരം മനോഹരമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ടീം കളിച്ചപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കളി കാണാം. റൊട്ടേഷൻ പോളിസി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലേക്കു കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും’’– ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി.

