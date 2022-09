ബസിനു ചുറ്റും ആരാധകർ; അനുഷ്കയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കാണിച്ച് കോലി- വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനു ശേഷം ഭാര്യ അനുഷ്ക ശര്‍മയെ വി‍ഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ആരാധകര്‍ക്കു കാണിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരം വിരാട് കോലി. എട്ട് വിക്കറ്റ് വിജയത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽനിന്നു ഹോട്ടലിലേക്കു പോകാൻ ബസിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് കോലി അനുഷ്ക ശർമയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചത്. വിജയത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തില്‍ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ബസിനു ചുറ്റും കൂടിയ ആരാധകരെ കോലി അനുഷ്കയ്ക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

കോലി ഫോണിന്റെ സെൽഫി ക്യാമറ ആരാധകർക്കു നേരെ തിരിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. കോലിയുടെ പ്രതികരണം കണ്ടതോടെ ആരാധകർ കൂടുതൽ ആവേശത്തിലായി. എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് കാര്യവട്ടം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കാര്യവട്ടത്ത് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 106 റൺസെടുത്തു.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 20 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഇന്ത്യ വിജയമുറപ്പിച്ചു. ഓപ്പണർ കെ.എൽ. രാഹുലും സൂര്യകുമാർ യാദവും ഇന്ത്യയ്ക്കായി അര്‍ധ സെഞ്ചറി നേടി. ഒക്ടോബർ രണ്ടിനു ഗുവാഹത്തിയിലാണു പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം. ഒക്ടോബര്‍ നാലിന് ഇൻഡോറിൽ മൂന്നാം മത്സരവും നടക്കും. അതിനു ശേഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഏകദിന പരമ്പരയും ഇന്ത്യ കളിക്കും.

