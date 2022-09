ഷമിക്ക് കോവിഡ് വിലക്ക് !

മുംബൈ ∙ ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമി പുറത്തായോ? കോവിഡ് ബാധിതനായതോടെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പര ടീമിൽ നിന്നു പുറത്തായ മുഹമ്മദ് ഷമിയെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതോടെയാണ് ഈ സംശയം ശക്തമായത്. ഷമി ഇതുവരെ കോവിഡ് മുക്തനായിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പരമ്പരയിൽ പകരക്കാരനായി ഉമേഷ് യാദവിനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇതിനു പിന്നാലെ താൻ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാ ഫലം ഷമി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു.



English Summary: BCCI Confirms, ‘Mohammed Shami yet to recover from Covid-19’