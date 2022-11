പരമ്പര തേടി ഇന്ത്യ

നേപ്പിയർ ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായതിന്റെ നിരാശ മറക്കാൻ, ന്യൂസീലൻ‍ഡിനെതിരെ പരമ്പര നേട്ടമെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ടീം ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു. 3 മത്സര പരമ്പരയിലെ അവസാന പോരാട്ടം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് ആരംഭിക്കും. ആമസോൺ പ്രൈമിൽ തത്സമയം. ആദ്യ മത്സരം മഴയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽ 65 റൺസിന് വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ‌ 1–0ന് മുന്നിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പുറത്തിരുന്ന സഞ്ജു സാംസൺ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, ഉമ്രാൻ മാലിക്ക് എന്നിവർ ഇന്ന് അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary : India vs New Zealand third T20 match