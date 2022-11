രണ്ടാം ഏകദിനം മഴ മുടക്കി

ഹാമിൽട്ടൺ ∙ ഇന്ത്യ–ന്യൂസീലൻഡ് രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു. ടോസ് മുതൽ മഴ വില്ലൻ വേഷമണിഞ്ഞതോടെ മത്സരം 29 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയിരുന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 12.5 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 89 റൺസെടുത്തു നിൽക്കെ വീണ്ടും മഴയെത്തി. ഇതോടെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശുഭ്മൻ ഗിൽ (45), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (34) എന്നിവരായിരുന്നു ക്രീസിൽ. പരമ്പരയിൽ കിവീസ് 1–0 ന് മുന്നിലാണ്.

English Summary : India vs New Zealand Second ODI abandoned due to rain