പരമ്പര സ്വന്തമായിട്ടും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്നും ജയിക്കണം; സ്വപ്ന നേട്ടം അരികെയുണ്ട്, ലക്ഷ്യം 1

ഇൻഡോർ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനിറങ്ങും മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനു മുൻപിലേക്ക് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ ആ വലിയ ലക്ഷ്യം വച്ചു; ജയിച്ചാൽ ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്. ഇന്ത്യ പരമ്പര വിജയിച്ചതോടെ ഫലം അപ്രസക്തമായ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിന്റെ മൂല്യം അതോടെ കുതിച്ചുയർന്നു. ഏകദിന ലോകകപ്പിന് മുൻപ് ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിന്റെ തലപ്പത്തെത്താനുള്ള സുവർണാവസരമാണിത്. ഇൻഡോറിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.30 മുതലാണ് മത്സരം. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിൽ തത്സമയം.

ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായിരുന്ന ന്യൂസീലൻഡിന് അതു നഷ്ടമായത് റായ്പുരിൽ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ 8 വിക്കറ്റ് തോൽവിയോടെ അവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കു താഴ്ന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാമതെത്തി. ഇന്നു ജയിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പിന്തള്ളി ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തും. ന്യൂസീലൻഡ് ജയിച്ചാൽ റാങ്കിങ്ങിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. ഇന്നു തോറ്റാലും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലൂടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവസരമുണ്ട്. നിലവിൽ ട്വന്റി20 റാങ്കിങ്ങിലും ഇന്ത്യയാണ് ഒന്നാമത്.

തുടർച്ചയായ 2 പരമ്പര നേട്ടങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറ്റനിര ബാറ്റിങ് ഭദ്രമാക്കിയ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആശങ്ക മധ്യനിരയെക്കുറിച്ചാണ്. രോഹിത് ശർമയും ശുഭ്മൻ ഗില്ലും വിരാട് കോലിയും ടോപ് ഓർഡറിൽ കരുത്തുകാട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിര പുതുവർഷത്തിൽ കാര്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവസരം ലഭിച്ചവർക്ക് അതു മുതലാക്കാനുമായില്ല. ട്വന്റി20യിൽ കരുത്തുകാട്ടിയ സൂര്യകുമാർ യാദവിന് ഈ വർഷം ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടാനായത് 35 റൺസ്. ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്ന് മധ്യനിരയിലേക്ക് മാറിയ ഇഷാൻ കിഷന്റെ സമ്പാദ്യം 2 മത്സരങ്ങളിൽ 13 റൺസ് മാത്രമാണ്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ എന്നീ ഓൾറൗണ്ടർമാർക്കും ബാറ്റിങ്ങിൽ മികവു തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ബോളിങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളിൽ പുറത്തിരുന്ന ഉമ്രാൻ മാലിക്, സ്പിന്നർ യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ എന്നിവർക്ക് ഇന്ന് അവസരം ലഭിച്ചേക്കും. പരുക്കേറ്റ ശ്രേയസ് അയ്യ‍ർക്കു പകരം ടീമിലെത്തിയ മധ്യനിര ബാറ്റർ രജത് പട്ടീദാറും അരങ്ങേറ്റത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

