പൂജാരയെ മാറ്റി സൂര്യകുമാറിനെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന് വാദം; എന്തൊരു സാഹസമെന്നു മുൻ താരം

നാഗ്പൂർ∙ ടെസ്റ്റ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്റർ ചേതേശ്വർ പൂജാരയെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്നു മാറ്റി, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനെ കളിക്കാനിറക്കണമെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യൻ ടീം മുൻ സിലക്ടർ സുനിൽ ജോഷി. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ബോർഡർ ഗാവസ്കർ ട്രോഫിക്കുള്ള ടീം ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍നിന്ന് പൂജാരയെ പുറത്തിരുത്തണമെന്നാണു സുനിൽ ജോഷിയുടെ വാദം. ആദ്യ ടെസ്റ്റിനുള്ള പ്ലേയിങ് ഇലവനെ ട്വിറ്ററിൽ അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം ജോഷിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ദൊഡ്ഡ ഗണേഷ് രംഗത്തെത്തി. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സൂര്യ കുമാർ യാദവിനെ ചേതേശ്വർ പൂജാരയ്ക്കു പകരം കളിപ്പിക്കണമെന്ന സാഹസം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായി അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. പാവം പൂജാര ജീവിതത്തിലാകെ ഒരു ബലിയാടായി മാറിയാല്‍ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ലെന്നും ഗണേഷ് ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കി.

സുനിൽ ജോഷിയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ– രോഹിത് ശർമ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, വിരാട് കോലി, കെ.എൽ. രാഹുൽ, കെ.എസ്. ഭരത്, ആർ. അശ്വിൻ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

English Summary: Ex-India Pacer Slams Former Selector For Picking Suryakumar Yadav Over Cheteshwar Pujara In Test Team