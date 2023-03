ശ്രേയസ് അയ്യർ ഐപിഎല്ലിനില്ല; പകരം ക്യാപ്റ്റനെ തേടി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്

മുംബൈ∙ പരുക്കേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാകാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർ ശ്രേയസ് അയ്യർ മാർച്ച് 31ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കില്ല. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഇതോടെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ താരലേലത്തിൽ 12.25 കോടി നൽകിയാണ് താരത്തെ കൊൽക്കത്ത സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്.

പുറംവേദന കലശലായതോടെ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ബോർഡർ- ഗവാസ്കർ ട്രോഫി പരമ്പരയിലെ അവസാന ടെസ്റ്റിൽ താരത്തിന് അവധി നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഏകദിന പരമ്പരയിൽനിന്നും മാറിനിന്ന ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് നാലോ അഞ്ചോ മാസം വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്തയുെട ആദ്യ മത്സരം. ജൂണിൽ നടക്കുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലും അയ്യർക്ക് ഇറങ്ങാനാകില്ലെന്നാണ് സൂചന. ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് പകരമായി ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന താരങ്ങളിൽ കരുൺ നായർ, സച്ചിൻ ബേബി തുടങ്ങിയവരാണ് മുൻനിരയിൽ.

