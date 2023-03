ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ല;പഞ്ചാബ് കിങ്സ് താരം ലിവിങ്സ്റ്റൻ ആദ്യ മത്സരത്തിനില്ല

മൊഹാലി∙ പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൻ ഏപ്രിൽ 1ന് കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരായുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിക്കില്ല. പരുക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായെങ്കിലും ഇംഗ്ലിഷ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതാണ് കാരണം.



ഡിസംബറിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റിനിടെയാണ് ലിവിങ്സ്റ്റൻ കാലിനു പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പഞ്ചാബിനായി 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 182.08 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 437 റൺസ് നേടിയിരുന്നു.

English Summary: Punjab Kings Liam Livingston will not play in the first match