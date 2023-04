ഹാമിൽട്ടൻ ∙ ശ്രീലങ്കയുടെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായി ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ടീമിനു തോൽവി. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 6 വിക്കറ്റിനു ജയിച്ച ന്യൂസീലൻഡ് പരമ്പര 2–0നു സ്വന്തമാക്കി.



സ്കോർ: ശ്രീലങ്ക– 41.3 ഓവറിൽ 157നു പുറത്ത്. ന്യൂസീലൻഡ്– 32.5 ഓവറിൽ 4ന് 159. ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 7 ടീമുകളാണ് ലോകകപ്പിന് ഇതുവരെ യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ചത്. സൂപ്പർ ലീഗ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ എട്ടാമതുള്ള വെസ്റ്റിൻഡീസും യോഗ്യത ഏറക്കുറെ ഉറപ്പാക്കി.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, അയർലൻഡ് എന്നിവർക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്രീലങ്ക ഉൾപ്പെടെ 10 ടീമുകൾ ഇനി മറ്റൊരു യോഗ്യതാ ചാംപ്യൻഷിപ് കളിക്കണം.

English Summary: Sri Lanka do not qualify directly for the World Cup