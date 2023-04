കെയ്ൻ വില്യംസന് കാൽമുട്ടിന് പരുക്ക്; ഐപിഎൽ നഷ്ടമാകും, നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങും

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ ന്യൂസീലൻ‍ഡ് താരം കെയ്ൻ വില്യംസൻ ഐപിഎലിനു പുറത്തായി. ചെന്നൈയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽമുട്ടിനു പരുക്കേറ്റ വില്യംസൻ വിദഗ്ധ ചികിൽസയ്ക്കായി അടുത്തയാഴ്ച നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങും.

ഒക്ടോബറിൽ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഗുരുതരമാണോ വില്യംസന്റെ പരുക്ക് എന്നതു വ്യക്തമല്ല.



English Summary: Kane Williamson is out due to injury