ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റു, ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ പാക്കിസ്ഥാന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടം

കറാച്ചി ∙ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡിന് ആശ്വാസ ജയം. പരമ്പര തൂത്തുവാരാനിറങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാനെ 47 റൺസിനാണ് സന്ദർശകർ തോൽപിച്ചത്. ആദ്യ 4 മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ പരമ്പര നേരത്തേ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

സ്കോർ: ന്യൂസീലൻഡ്– 49.3 ഓവറിൽ 299. പാക്കിസ്ഥാൻ– 46.1 ഓവറിൽ 252.നാലാം മത്സരം ജയിച്ച് ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്ന പാക്കിസ്ഥാന് ഈ തോൽവിയോടെ റാങ്കിങ്ങിൽ 2 സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും പിന്നിൽ മൂന്നാമതാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ.



English Summary: Pakistan loses first rank after defeat against New Zealand