‘തല എൻട്രി’ ഇനി കാണുമോ? ; റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉറക്കം, മത്സരം കണ്ടേ മടങ്ങൂ

അഹമ്മദാബാദ്∙ അഹമ്മദാബാദിലെ മൈതാന മധ്യത്തിലേക്ക് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ എം.എസ് ധോണി മഞ്ഞ ജഴ്സിയിൽ വരുന്ന കാഴ്ച്ച കാണുന്നതിനാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മഴയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിശ്ചയിച്ച ഫൈനൽ റിസർവ് ദിനമായ ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയതോടെ ആരാധകരിൽ പലരും തിരികെ പോകാതെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും മറ്റുമായി കിടന്നുറങ്ങി. ഇനി ഒരുപക്ഷേ ക്രീസിന്‍റെ മധ്യത്തിലേക്ക് നടന്ന് വരുന്ന ‘തല എൻട്രി’ കണ്ടുകൊണ്ട് ‘ധോണീ, ധോണീ..’. ‘പെരിയ’ വിളികൾ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന ഉറപ്പില്ലാത്തതാണ് പലരെയും ഒരു രാത്രി എങ്ങനെയും കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മഴ ഇന്ന് രസം കൊല്ലിയായി വരുതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ആഗ്രഹം.



ക്യാപ്റ്റൻസി മികവുകൊണ്ട് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെയും ഇന്ത്യയെയും പല തവണ കിരീടനേട്ടത്തിൽ എത്തിച്ച ധോണിയുടെ അവസാന ഐപിഎൽ മത്സരമാകുന്നതിന് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് ഈ സീസണിൽ ധോണി തന്നെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

ഐപിഎല്ലിലെ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും ധോണി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 41 വയസ്സുകാരനായ ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റനാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ധോണിക്കു തന്നെ ചുമതല നൽകുകയായിരുന്നു.

English Summary: Will we see the 'Tala Entry' again? ; Sleep at the railway station, to watch the match