കല്യാണി (ബംഗാൾ) ∙ ഡൽഹി എഫ്സിയെ 5–1നു തകർത്ത് എഫ്സി ഗോവ ഡ്യുറാൻഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ സെമിയിലെത്തി. ദേവേന്ദ്ര മർഗാവ്‌ക്കർ, മുഹമ്മദ് നെമിൽ, ബ്രണ്ടൻ ഫെർണാണ്ടസ്, ലിയാൻഡർ ഡിക്കുഞ്ഞ, റൊമാരിയ യേശുരാജ് എന്നിവരാണു ഗോവയുടെ സ്കോറർമാർ. നിഖിൽ മാലി ഡൽഹിയുടെ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടി.

English Summary: FC Goa storm into semi-final with 5-1 win over Delhi FC