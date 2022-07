ലണ്ടൻ∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ മറ്റൊരു ക്ലബ്ബിനു വിൽക്കാനില്ലെന്നും പോർച്ചുഗൽ താരം ടീമിൽ തുടരുമെന്നും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ പുതിയ പരിശീലകൻ എറിക് ടെൻ ഹാഗ്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തായ്‌ലൻഡിൽ നടക്കുന്ന ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രീ സീസൺ പരിശീലനത്തിനു ചേർന്നിട്ടില്ല.

English Summary: Ronaldo not for sale, says Manchester United coach Erik ten Hag