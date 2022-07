ലെവൻഡോവ്സ്കി ബാർസയിൽ; കൂലിബാലി ചെൽസിയിൽ

ബാർസിലോന ∙ ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ പോളണ്ട് സ്ട്രൈക്കർ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കി സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ബാർസിലോനയിൽ. ഇരുക്ലബ്ബുകളും തമ്മിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയായതായി ബയൺ പ്രസിഡന്റ് ഹെർബർട്ട് ഹെയ്നർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 5 കോടി യൂറോയാണ് (ഏകദേശം 400 കോടി രൂപ) കൈമാറ്റത്തുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ ലെവൻഡോവ്സ്കി ബയണിനു വേണ്ടി 253 മത്സരങ്ങളിൽ 238 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കോച്ച് ചാവി ഹെർണാണ്ടസിന്റെ കീഴിൽ പുത്തനുണർവു തേടുന്ന ബാർസയിലെത്തുന്ന പ്രധാന താരമാണ് ലെവൻഡോവ്സ്കി.

ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് നാപ്പോളിയുടെ ഡിഫൻഡർ കാലിദോ കൂലിബാലിയെ സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലിഷ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ചെൽസി. 4 കോടി യൂറോയ്ക്കാണ് (ഏകദേശം 321 കോടി രൂപ) സെനഗൽ താരം ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗിലെത്തുന്നത്. നാലു വർഷത്തേക്ക് കരാർ ഒപ്പിട്ട മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരൻ കൂലിബാലി യുഎസിൽ പര്യടനത്തിലുള്ള ചെൽസി ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നു.

