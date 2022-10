ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാധ്യമ പങ്കാളികളായി മലയാള മനോരമ

കൊച്ചി ∙ തുടർച്ചയായ 9–ാം ഐഎസ്എൽ സീസണിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാധ്യമ പങ്കാളിയായി ‘മലയാള മനോരമ’. സീസണിലെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിശേഷങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും സഹിതം മനോരമ ദിനപത്രം, മനോരമ ന്യൂസ് ടിവി ചാനൽ, റേഡിയോ മാംഗോ, മനോരമ ഓൺലൈൻ എന്നിവയിലൂടെ ലഭിക്കും. വായനക്കാർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കുമായി വിവിധ മത്സരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ടാകും.



English Summary: Malayala Manorama is the media partner of Kerala Blasters