ഹാരി കെയ്ൻ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയനാകും

ദോഹ ∙ വെള്ളിയാഴ്ച യുഎസിനെതിരായ അടുത്ത മത്സരത്തിനു മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ഹാരി കെയ്ൻ സ്കാനിങ്ങിനു വിധേയനാകും. ഇറാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 48–ാം മിനിറ്റിൽ ഇറാൻ താരം മൊർട്ടീസാ പുരാലിഗാഞ്ചി കെയ്നിനെ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 72–ാം മിനിറ്റിൽ കെയ്നിനെ ഇംഗ്ലണ്ട് പിൻവലിച്ചു. ഹാരി കെയ്നു നേരത്തേ കണങ്കാലിന് പരുക്കേറ്റിരുന്നതിനാലാണ് സ്കാനിങ് നടത്തുന്നത്.

English Summary : Harry Kane will undergo Scanning before next match of England