മെസ്സിയോ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയോ ബെസ്റ്റ്? അർജന്റീനയ്ക്കു വേണ്ടി ഭാര്യയെ പന്തയം വച്ച കഥയും

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ കാണാൻ ഒരു ടിക്കറ്റിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങി ടിക്കറ്റൊപ്പിക്കും. അറ്റകൈക്ക് ചിലപ്പോൾ മോഷ്ടിച്ചേക്കാം.. ‘‘ലോകകപ്പ് കാണാൻ മോഷ്ടിക്ക്യേ.. അസംഭവ്യം’’ എന്നാണോ ആലോചിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റിനു വേണ്ടി ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം സംഭവിക്കും. ടിക്കറ്റ് സൗജന്യമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്നു ആലോചിക്കുക കൂടിയില്ല പലരും. വേണമെന്നു വച്ചാൽ മുതലകൾ നിറഞ്ഞ നദിയിലേക്കു വരെ എടുത്തു ചാടും. അത്തരം സംഭവങ്ങളും ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കണം. പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഇൻക്രെഡിബിൾ വേൾഡ് കപ്പ് സ്റ്റോറീസ്. എഴുതിയത് അർജന്റീനയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ലൂസിയാനോ വെർണിക്ക്. അർജന്റീന ജയിക്കുമെന്നു ബെറ്റ് വച്ച് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യയെ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കഥയും പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെയും മെസ്സിയുടെയും പേരിൽ ഒരു കുടുംബം കലങ്ങിയ കഥയുമുണ്ട്. കേൾക്കാം ‘29 ഫുട്ബോൾ നൈറ്റ്സ്’ ഓഡിയോ സ്റ്റോറി ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡ്...

English Summary: 29 Football Nights Audio Story- Strange and Unusual Stories Related to the World Cup Football