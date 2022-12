പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് വലൻസിയ

ദോഹ∙ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് ഇക്വഡോർ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്തോടും ആരാധകരോടും ക്യാപ്റ്റൻ എന്നർ വലൻസിയ കണ്ണീരോടെ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ‘‘ഇതൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു’’– ലോകകപ്പിൽ മൂന്ന് ഗോളടിച്ച് ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ച മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ വലൻസിയ മത്സരശേഷം കരച്ചിൽ മാറാതെ പറഞ്ഞു. ഇക്വഡോറിനായി 38 ഗോൾ നേടിയിട്ടുള്ള വലൻസിയ രാജ്യത്തിന്റെ ടോപ്സ്കോററാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ ചാംപ്യന്മാരായ സെനഗലിനോടാണ് അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോർ 2–1ന് പരാജയപ്പെട്ടത്.

English Summary : Valencia burst into tears after bowing out of world cup