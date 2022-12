ലൈനിലോടി ചരിത്രത്തിലേക്ക് !

ദോഹ∙ ഫിഫ പുരുഷ ലോകകപ്പിൽ പ്രീക്വാർട്ടർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയായി ചരിത്രം കുറിച്ച് യുഎസിന്റെ കാതറിൻ നെസ്ബിത്. ഇംഗ്ലണ്ടും സെനഗലും തമ്മിലുള്ള പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരം ലൈൻ റഫറിയായി നിയന്ത്രിച്ചാണ് കാതറിൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത്. റഫറിയിങ് കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കും മുൻപ് കെമിസ്ട്രി പ്രഫസറായിരുന്നു കാതറിൻ. 2നു നടന്ന കോസ്റ്ററിക്ക – ജർമനി മത്സരം പൂർണമായി നിയന്ത്രിച്ച് വനിതാ റഫറിമാരായ സ്റ്റെഫാനി ഫ്രപ്പാർട്ട്, കരെൻ ഡയസ്, നൂസ ബെക്ക് എന്നിവരും ചരിത്രം കുറിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Kathryn Nesbitt first ever woman to officiate Men's FIFA World Cup round of 16 match