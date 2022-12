മറഡോണ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു: മെസ്സി

ദോഹ∙ നെതർലൻഡ്സിനെതിരായ ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിനിടെ ഇതിഹാസ താരം ഡിയേഗോ മറഡോണ തങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമുള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി. ‘ഡിയേഗോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നു മത്സരം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ടു കുതിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇനിയും അതുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു– മത്സരശേഷം മെസ്സി പറഞ്ഞു.

English Summary : Messi says he felt presence of Maradona during match against Netherlands