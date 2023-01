മുൻ കാമറൂൺ താരം എംബാമി അന്തരിച്ചു

പാരിസ് ∙ മുൻ കാമറൂൺ, പിഎസ്ജി താരം മോഡസ്റ്റ് എംബാമി (40) ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു. കാമറൂണിനായി 37 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച മിഡ്ഫീൽഡറായ എംബാമി 3 ഗോളുകളും നേടി. 2000 സിഡ്നി ഒളിംപിക്സിൽ സ്വർണം നേടിയ കാമറൂൺ ടീമിലും അംഗമായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൽ പിഎസ്ജി, മാഴ്സൈ തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ബുകൾക്കായി കളിച്ചു.

English Summary: Modeste M’Bami, former Cameroon and PSG star, dies at 40 after heart attack